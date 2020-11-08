ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин Микола Грибик став чемпіоном світу з самбо

Наталя Дуляба

|

Спортсмен зі Львова Микола Грибик виборов «золото» на чемпіонаті світу з самбо. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

 

Микола Грибик змагався у надважкій вазі 87+ кг серед юнаків (до 18 років) і здобув першість.

Львівський самбіст у фінальній сутичці не залишив шансів принциповому супернику з РФ Роману Желтову – майстрові спорту Російської Федерації, переможцю першості Росії.

Реклама партнерів

(Микола Грибик на фото у синьому)

Зазначимо, що чемпіонат світу з самбо у трьох вікових категоріях (серед чоловіків та жінок, юніорів і юніорок, юнаків та дівчат) цими днями проходить у Сербії. Львівщину на ньому представляють відразу чотири спортсмени.

Як писав Львівський портал, Аліна Пащук, спортсменка з Червонограда, на чемпіонаті світу з самбо здобула «срібло», львів’янка Марта Чаплінська – «бронзу». В командному заліку серед юнаків і дівчат збірна України посіла друге місце.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...