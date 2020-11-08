Львів’янин Микола Грибик став чемпіоном світу з самбо

Спортсмен зі Львова Микола Грибик виборов «золото» на чемпіонаті світу з самбо. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Микола Грибик змагався у надважкій вазі 87+ кг серед юнаків (до 18 років) і здобув першість.

Львівський самбіст у фінальній сутичці не залишив шансів принциповому супернику з РФ Роману Желтову – майстрові спорту Російської Федерації, переможцю першості Росії.

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(Микола Грибик на фото у синьому)

Зазначимо, що чемпіонат світу з самбо у трьох вікових категоріях (серед чоловіків та жінок, юніорів і юніорок, юнаків та дівчат) цими днями проходить у Сербії. Львівщину на ньому представляють відразу чотири спортсмени.

Як писав Львівський портал, Аліна Пащук, спортсменка з Червонограда, на чемпіонаті світу з самбо здобула «срібло», львів’янка Марта Чаплінська – «бронзу». В командному заліку серед юнаків і дівчат збірна України посіла друге місце.

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