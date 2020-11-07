Пікет під будинком голови КС: між активістами і поліцією виникли сутички

У суботу, 7 листопада, до будинку голови Конституційного Суду Олександра Тупицького на Київщині організували автопробіг, втім поліція заблокувала рух автомобілів. Про це пише Громадське радіо.

Близько 40 машин зібрались їхати до будинку Олександра Тупицького. Перед тим, як поїхати, організатори, Автомайдан та Центр протидії корупції, закликали учасників дотримуватися протиепідемічних правил, адже місто Васильків перебуває у червоній зоні карантину.

Як пояснили організатори, вони їдуть до Василькова, бо там будинок тещі судді, де він, за інформацією активістів, проводить вихідні.

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Проте поліція заблокувала рух учасників автопробігу. Учасники закликають їх пропустити, нарікаючи, що такі дії правоохоронці незаконні.

Активісти намагалися прорватися до будинку пішки. Між учасниками автопробігу та правоохоронцями стаються поодинокі сутички.

Згодом поліція та учасники автопробігу домовилися, що дві автівки проїдуть на 5 метрів, а люди розтягнуться біля паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилася.

Зрештою учасникам вдалося встановити шибеницю біля паркану та запалити димові шашки.

Як писав Львівський портал, напередодні Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу.

Також у НАЗК заявили, що закриттям реєстрів КС заблокував призначення переможців місцевих виборів.

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Фото: Громадське, ЦПК