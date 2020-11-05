У Львові презентують кращі туристичні проєкти

Щороку у Львові обирають кращі соціально-культурні проєкти громадських організацій у галузі «Туризм», яким надається фінансова підтримка з міського бюджету. Цьогоріч переможцями визначені наступні проєкти: «Львівські лучники-2021» від громадської організації «Західноукраїнський медіа – центр «Нова журналістика», «Про кого говорять вулиці Сихова?» від Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед – Ар’є» та «Про кого говорять вулиці Сихова?» від ГО «Кращий Сихів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

11 листопада о 14:00 год в Офісі управління туризму (вул. Руська, 20) відбудуться презентації переможців соціально-культурних проєктів громадських організацій у галузі «Туризм» – громадської організації «Кращий Сихів» та Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед — Ар’є». Відеоролик переможців третього проєкту «Львівські лучники – 2121» буде презентований в грудні.

Проєкт «Про кого говорять вулиці Сихова?» популяризує вуличне мистецтво у цьому районі Львова та створює простір, який сприяє зацікавленості мешканців та гостей міста діяльністю видатних українців, іменами яких названі вулиці: В. Стуса, Б. Антоненко-Давидовича, К. Трильовського.

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Для цього на стінах будинків створюють арт-об’єкти (мурали), які можуть бути включені до туристичних маршрутів. Це сприяє також розвитку туризму на Сихові. Також біля муралів буде інформація про проєкт та QR-код з мапою, на якій можна знайти усі мурали. Це буде корисно для перехожих, які побачили один мурал та хотіли б побачити решту.

Також у місцевих культурних, освітніх та закладах харчування є можливість знайти листівки із зображенням муралів. Висловлюємо особливу подяку Львівській Кахлярні, яка розмістила мурал на приватній будівлі, таким чином підтримавши авторів проєкту. Сторінка проєкту з мапою – тут.

За словами авторів проєкту «100 єврейських адрес Львова», вже майже десять років карта 100 єврейських адрес є доброю базою для вивчення єврейської сторінки в історії Львова. Зараз її доповнили інформацією, замінивши тексти біографій відомих людей на QR-коди. Також тексти будуть доповнені та озвучені 4-ма мовами (українська, англійська, польська, іврит), щоб львів’яни та гості міста могли самостійно пройти маршрутами, які тут зазначені. В результаті роботи, було відкрито багато цікавої інформації, яка не увійшла до карти, однак ознайомитися з нею можна буде під час прогулянки «Про що карта мовчить» після презентації проєкту.

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