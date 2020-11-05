На Львівщині викрили учня, який задля розваги «замінував» школу

На Львівщині поліцейські викрили 15-річного мешканця одного з сіл Миколаївського району, який надав неправдиве повідомлення про замінування школи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомлялось раніше, 21 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на «Гарячу лінію міста» зателефонував анонім та заявив про замінування школи. Оскільки особа, яка надала повідомлення, не вказала чітко, про яку саме школу йдеться, правоохоронці обстежили чотири навчальних заклади – одну школу у Галицькому районі Львова, ще одну – у Личаківському, а також школи у селах Жидачівського та Миколаївського районів Львівщини. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів у навчальних закладах та на прилеглих територіях правоохоронці не виявили. За фактом було відкрито кримінальне провадження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники Миколаївського відділення поліції встановили, що неправдиве повідомлення про замінування на «Гарячу лінію міста» надав 15-річний мешканець одного з сіл району. За словами хлопця, у такий спосіб він розважався.

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Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школяру заходів виховного характеру. Також вирішується питання щодо притягнення його батьків до адміністративної відповідальності.

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