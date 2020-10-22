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На Львівщині поліцейські перевіряли чотири школи через повідомлення про замінування

Вероніка Рой

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У середу, 21 жовтня, поліцейські Львівщини перевіряли чотири школи через повідомлення про замінування. У трьох з них розташовані виборчі дільниці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Близько 18:20 год. на телефон «Гарячої лінії м. Львова» надійшло анонімне повідомлення про замінування школи №4. Проте адресу не вказали. Було проведено обстеження школи №4 по вул. Дзиндри у Львові та в селі Березина Миколаївського району. Вибухових пристроїв у школах не виявлено.

В подальшому при прослуховуванні працівниками поліції розмови аноніма з оператором контактного центру було встановлено, що в повідомленні вказано школу №16.

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Відтак правоохоронці провели обстеження школи №16 по вул. Некрасова, 57 у Львові та в селі Дуліби Стрийського району. Там також жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Евакуація під час обстеження в школах не проводилася, оскільки навчальні заклади на канікулах.

Зазначимо, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.

Додамо, у школах №16 у Львові та селі с. Дуліби, а також у школі №4 в с. Березина розташовані виборчі дільниці, де 25 жовтня пройдуть місцеві вибори.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 21 жовтня, правоохоронці Львівщини приступили до цілодобової охорони бюлетенів для голосування, які отримали представники територіальних  виборчих комісій Львівщини.

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