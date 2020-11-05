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Ляшко запропонував ввести час для літніх людей в аптеках і магазинах

Наталя Дуляба

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Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть ввести час для для людей віком від 60 років, коли вони зможуть робити покупки без сторонніх. Про він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

 

«Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це є час для людей віком 60+», – розповів Віктор Ляшко.

За його словами, що такі заходи – це європейська практика. А в Україні більшість летальних випадків реєструють у віковій категорії 50+.

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Як писав Львівський портал, в Україні COVID-19 підхопили вже 430 467 людей. За минулу добу коронавірус встановив черговий рекорд – діагноз встановили майже 10 000 людей.

У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Нещодавно ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента та в уряді, писали про намір посилити карантин в Україні вже з наступного тижня. За даними журналістів, влада розглядає різні варіанти: від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

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