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Стали відомі перші результати президентських виборів у США

Вероніка Рой

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За результатами попереднього підрахунку, кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента, представника Республіканської партії, Дональда Трампа, проте у будь-який момент результати можуть змінитись через ключові штати. Про це пише УП з посиланням на «Голос Америки».

 

Республіканці на чолі із Трампом мають підтримку у штатах Індіана (11), Кентуккі (8) та Оклахома (7), Південна Дакота (3), Небраска (3), Міссурі (10), Арканзас (6), Теннесі (11), Алабама (9), Південна Кароліна (9),Західна Вірджинія (5), Айдахо (4), Вайомінг (3), Юта (6), Північна Дакота (3), Луїзіана (8), Міссісіпі (6), Огайо (18), Канзас (6) .

Представник демократів здобуває перемогу у штатах Нью-Йорк (29), Вермонт (3), Массачусетс (11), Делавер (3), Нью-Джерсі (14), Меріленд (10), Колумбія (3), Вашингтон (12), Орегон (7), Каліфорнія (55), Нью-Мексико (5), Колорадо (9), Коннектикут (7), Іллінойс (20), Вірджинія (13), Нью-Гемпшир (4).

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Штати, які висловились за Трампа, загалом мають 136 голоси у Колегії виборників, а ті, що за Байдена – 205.

У США можливо набрати більшість голосів, але не стати президентом, бо голоси рахуються не напряму, а за допомогою механізму виборників. І найцікавіше – навіть після підрахунку голосів частина виборників має змогу проголосувати за іншого кандидата.

Кожен штат має свою квоту виборників, яка дорівнює кількості членів обох палат Конгресу від даного штату. Штат із найбільшою кількістю населення, Каліфорнія, має найбільшу кількість голосів у колегії – 55 з 538. Сім найменших – мають по три виборники, але у перерахунку на кількість населення у них – найбільше голосів.

Саме члени колегії – а не звичайні громадяни – зрештою обирають нового президента США.

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