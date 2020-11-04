Галицькі митники затримали контрабанду косметики для волосся

Мешканець Закарпаття хотів підпільно завезти з Польщі партію професійної косметики для волосся. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

У пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» із Польщі прибув 33-річний мешканець Закарпаття. Для перетину кордону він обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив відсутність будь-яких товарів і цінностей для оподаткування.

Втім митники вирішили перевірити автомобіль, на якому чоловік приїхав. Під час огляду у багажному відділенні вони виявили партію професійної косметики для волосся.

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Так, закарпатець хотів незаконно ввезти 109 одиниць різних засобів догляду за волоссям відомого бренду. Вартість товару становить близько 131 тисячі гривень.

За цим фактом склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Весь товар митники вилучили, а справу скерують до суду, який і визначить покарання контрабандисту.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Фото: митниця