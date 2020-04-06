За три місяці на Львівщині затримали контрабанди на 76 мільйонів

Із початку 2020 року на Львівщині викрили 903 випадки порушення митних правил. Загалом за три місяці контрабандисти намагались незаконно перевезти в Україну товарів на 76 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

Протягом січня-березня на українському кордоні виявили 903 випадки контрабандного переміщення товарів. Їхня загальна вартість становить близько 76 млн грн.

Галицькі митники кажуть, вартість виявленої за три місяці контрабанди є вдвічі більшою, аніж товари, виявлені у січні-березні 2019 року.

«Вартість предметів правопорушень порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 57%, адже за аналогічний період 2019 року цей показник становив 44 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Із початку року контрабандисти найчастіше перевозили промислові товари – 57,4% із усіх вилучених митниками товарів, на другому місці опинились продукти – 34,3%, а на третьому місці – зброя (2,6%).

Цікаво, що серед усіх виявлених митниками контрабандних товарів сигарети становили лише 2%. Стільки ж відсотків набрало підпільне перевезення валюти.

Здебільшого контрабандистами у січні-березні були фізичні особи. Щодо посадових осіб зафіксовано 70 митних правопорушень.

Як писав Львівський портал, за десять місяців 2019 року на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Також в Україні збираються ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.