На Львівщині у реанімації із коронавірусом перебувають 127 людей

На Львівщині 127 людей із коронавірусом перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 49 із них підключено до апаратів ШВЛ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом в стаціонарах находиться 2036 хворих:

179 – у Львівській обласній інфекційній лікарні, 180 – в Центрі легеневого здоров’я, 127 – у 8 МКЛ, 90 – у 1 МКЛ, 52 у 5 МКЛ, 208 – у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, 129 – у Стрийській міській лікарні, 68 – у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ, 109 – в Стебницькій міській лікарні, 65 – у Сокальській ЦРЛ, 73 – у Рудківській лікарні, 94 – у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи, 266 – у ЛШМД, 14 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ», 67 – у Жовківській ЦРЛ, 16 – 1-му пологовому будинку, 54 – у Жидачівській ЦРЛ, 40 – у Самбірській ЦРЛ, 39 – у Буській ЦРЛ, 50 – у ОКЛ, 62 – у Пустомитівській ЦРЛ, Перемишлянська ЦРЛ – 54 людини.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 3 листопада, коронавірус підтвердили у 31 134 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 433 нових хворих, тоді як одужала 581 людина.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

Тим часом у РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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