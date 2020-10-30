Законопроект Зеленського про розпуск КСУ має ознаки держперевороту, – голова суду

Законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачає розпуск усього складу Конституційного суду, має ознаки держперевороту, вважає голова КСУ Олександр Тупицький. Про це очільник суду заявив на брифінгу, передає Громадське.

«Що повинно відбутися у вівторок в парламенті? Це законом чи постановою скасувати рішення Конституційного суду. Чого тоді не указом президента? Навіщо залучати парламент до такої конституційної справи. Одна особа (Зеленський — ред.) взяла на себе відповідальність», — сказав Тупицький.

Він додав, що не здивований, бо такі ідеї вже були у Міхеіла Саакашвілі (голова виконкому нацради реформ) — замість КСУ створити конституційну палату при Верховному суді.

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Голова КСУ вважає це незаконним, бо такі рішення ухвалюють лише в «недорозвинутих країнах».

«Конституційний суд можна реформувати, але у законний спосіб», — додав він.

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.

Ввечері, 29 жовтня, Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У п’ятницю, 30 жовтня, українці пікетували будівлю Конституційного суду.

Також відомо, що щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади.