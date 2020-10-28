КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування

Конституційний суд України в середу, 28 рішення, оприлюднив на своєму сайті текст рішення за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє» щодо незаконного збагачення і повноважень антикорупційних органів. Про це повідомляє Львівський портал.

У ньому зазначається, що суд визнав неконституційними низку статей закону «Про запобігання корупції», які визначають повноваження НАЗК, а також статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

Що стосується статті Кримінального кодексу, КС вирішив, що порушення такого штибу «мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності», а кримінальна відповідальність є «надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень».

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Також Конституційний суд встановив, що НАЗК є «одним із центральних органів виконавчої влади», який своїми нинішніми повноваженнями здійснює контроль над судовою гілкою влади. А це, на думку суддів КС, порушує баланс влади й може загрожувати незалежності її судової гілки.

Як писав Львівський портал, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали депутати ОПЗЖ та «За майбутнє».

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