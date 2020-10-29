У Львові можуть розгорнути додаткові ліжкомісця для хворих COVID у поліклініках

У Львові у випадку стрімкого зростання кількості пацієнтів, які будуть потребувати стаціонарної допомоги, розглядають можливість розгортання резервних ліжкомісць у поліклініках. Це буде тимчасове рішення, про реорганізацію закладів чи звільнення працівників мова не йде. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці міського голови Львова й керівниці міського штабу протидії COVID Галини Слічної, кількість хворих збільшується, тож у лікарнях розгортають додаткові ліжкомісця. Зокрема, у 1-шій і 8-мій лікарнях, а з понеділка, 2 листопада, хворих буде приймати і 5-та лікарня.

Також у разі стрімкого росту хворих на коронавірус місто розглядає можливість розгортання резервних ліжкомісць у поліклініках. У мерії кажуть, що про жодну реорганізацію закладів чи звільнення медичних працівників не йдеться.

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«Ми маємо розуміти, що в нас кількість хворих буде збільшуватися – через грип, тобто буде накладатися і грип, і COVID. Тому ми маємо мати чіткий план, куди ми будемо госпіталізувати людей у разі критичного моменту, маємо мати резерв, маємо розуміти, які поліклінічні відділення можна задіювати під стаціонар. Логістично це все треба опрацювати, щоб у разі критичного моменту ми розуміли і знали, що і як треба зробити, як і де швидко розгорнути місця, щоб рятувати людей. І це мають бути заклади, наближені до основних лікарень», – зазначила Галина Слічна.

Загалом у стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

Зазначимо, також із 28 жовтня Перемишлянська центральна райлікарня почне приймати пацієнтів із коронавірусом. Відтак загалом хворих на COVID-19 на Львівщині лікуватимуть у 21 медзакладі.

Нагадаємо, станом на 29 жовтня на Львівщині підтверджено 28 889 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 404 нових хворих.

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