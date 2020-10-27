У лікарнях Львова збільшать кількість ліжкомісць для хворих на СОVID

У 1-шій та 8-мій міських лікарнях Львова збільшать кількість ліжкомісць для лікування хворих на коронавірус. Також із понеділка, 3 листопада, хворих на СОVID прийматиме й 5-та міська лікарня. Про це розповіла заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії коронавірусу Галина Слічна, передає пресслужба міськради.

Наразі у 1-шій лікарні на вул. Ужгородській, у лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Топольній та 8-мій лікарні на вул. Навроцького на лікуванні перебуває 474 пацієнти. З них 52% – це хворі на СОVID. Крім цього у 5-тій лікарні на вул. Коновальця перебуває 58 пацієнтів з пневмонією – тобто без коронавірусу

За словами Галини Слічної, зараз у лікарнях Львова облаштовано 920 ліжкомісць для хворих з коронавірусом.

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«Ми плануємо з понеділка збільшити кількість місць в лікарні на Ужгородській. Сьогодні там є 80 пацієнтів, а плануємо приймати до 160, оскільки ми переступили цей поріг 52% заповненості ліжкомісць. Ми зараз розгортаємо у 8-мій лікарні плюс 60 ліжок, з них 40 – у приміщенні Центру «Мікрохірургія ока», що на території лікарні. Також з понеділка ми розпочинаємо прийом хворих на СОVID у 5-тій лікарні на Коновальця – там є 80 ліжок, а 60 ліжок на Чупринки буде для хворих на пневмонію – тобто легких хворих. Ми сьогодні маємо у 5-тій лікарні 58 хворих з пневмоніями, тому їх ми переведемо в корпус на Чупринки, а вже на Коновальця будемо починати прийом хворих на СОVID або з підозрою. Також плануємо госпіталізовувати неважких хворих у приміщення на Свенціцького – це 4-та лікарня, і там є 40 ліжок», – пояснила Галина Слічна.

Зазначимо, також із 28 жовтня Перемишлянська центральна райлікарня почне приймати пацієнтів із коронавірусом. Відтак загалом хворих на COVID-19 на Львівщині лікуватимуть у 21 медзакладі.

Загалом у стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразилися вже 28 086 людей, за останню добу виявили 478 нових хворих, 14 осіб померли.

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