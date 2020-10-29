Конституційний Суд заблокував призначення переможців місцевих виборів

Конституційний Суд України заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Про це Львівському порталу повідомили у Національному агентстві з запобігання корупції.

За даними НАЗК, Конституційний Суд України фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

«Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади», – йдеться у повідомленні НАЗК.

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Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

«Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Через скандальне рішення Конституційного Суду України президент Зеленський терміново скликає РНБО.