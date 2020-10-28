Смертність від коронавірусу в Європі зросла на 40%, – ВООЗ

У деяких країнах Європи протягом останнього тижня значно зросла добова кількість нових випадків зараження коронавірусом та летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Про це заявила прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Гарріс, повідомляє Укрінформ.

За словами Гарріс, в Європі спостерігається інтенсивне та тривожне зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби.

Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, РФ та Франції.

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Добова кількість смертей у Європі від COVID-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування – на третину, зауважила Гарріс.

Водночас вона висловила занепокоєння у зв’язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з COVID-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7 474 нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також в РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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