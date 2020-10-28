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Понад 7 тисяч нових хворих, ще 165 людей померли: ситуація з COVID-19 в Україні

Вероніка Рой

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Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7 474 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Від ускладнень коронавірусу померло 6 755 людей (+ 165 за минулу добу). Натомість 148 642 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 пацієнтів).

Загалом Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Протягом минулої доби виявили 7 474 нових хворих.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Київ – 35 450 (+563)
  • Харківська область – 34 441 (+635)
  • Львівська область – 28 484 (+398)
  • Одеська область – 23 207 (+567)
  • Чернівецька область – 20 509 (+392)
  • Тернопільська область – 19 818 (+296)
  • Івано-Франківська область – 19 247 (+332)
  • Рівненська область – 18 299 (+296)
  • Київська область – 15 465 (+309)
  • Хмельницька область – 14 228 (+383)
  • Дніпропетровська область – 13 915 (+497)
  • Закарпатська область – 13 571 (+226)
  • Житомирська область – 13 154 (+276)
  • Волинська область – 12 871 (+236)
  • Сумська область – 10 974 (+164)
  • Вінницька область – 9697 (+191)
  • Донецька область – 9024 (+205)
  • Запорізька область – 8852 (+389)
  • Полтавська область – 8639 (+289)
  • Черкаська область – 8539 (+238)
  • Чернігівська область – 8292 (+209)
  • Миколаївська область – 7317 (+123)
  • Херсонська область – 3454 (+110)
  • Луганська область – 3416 (+95)
  • Кіровоградська область – 2212 (+55)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також в РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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