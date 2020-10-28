Понад 7 тисяч нових хворих, ще 165 людей померли: ситуація з COVID-19 в Україні

Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7 474 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Від ускладнень коронавірусу померло 6 755 людей (+ 165 за минулу добу). Натомість 148 642 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 пацієнтів).
Загалом Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Протягом минулої доби виявили 7 474 нових хворих.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Київ – 35 450 (+563)
- Харківська область – 34 441 (+635)
- Львівська область – 28 484 (+398)
- Одеська область – 23 207 (+567)
- Чернівецька область – 20 509 (+392)
- Тернопільська область – 19 818 (+296)
- Івано-Франківська область – 19 247 (+332)
- Рівненська область – 18 299 (+296)
- Київська область – 15 465 (+309)
- Хмельницька область – 14 228 (+383)
- Дніпропетровська область – 13 915 (+497)
- Закарпатська область – 13 571 (+226)
- Житомирська область – 13 154 (+276)
- Волинська область – 12 871 (+236)
- Сумська область – 10 974 (+164)
- Вінницька область – 9697 (+191)
- Донецька область – 9024 (+205)
- Запорізька область – 8852 (+389)
- Полтавська область – 8639 (+289)
- Черкаська область – 8539 (+238)
- Чернігівська область – 8292 (+209)
- Миколаївська область – 7317 (+123)
- Херсонська область – 3454 (+110)
- Луганська область – 3416 (+95)
- Кіровоградська область – 2212 (+55)
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.
Також в РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.
Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.
Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.
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Вероніка Рой