Підрахунок голосів завершили вже 99,4% дільниць, – ЦВК

В Україні практично всі дільниці вже завершили процедуру підрахунку голосів на місцевих виборах та передачі протоколів до ТВК. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центрвиборчкому.

Станом на 12:00 год. середи, 28 жовтня, більше 28 900 дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців, склали відповідні протоколи та передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій.

Так, процедуру підрахунку голосів виборців і передачу документації до ТВК пройшли вже 99,4% ДВК.

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За даними ЦВК, цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.

Окрім того, триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Зазначимо, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови.

Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК – 101 протокол.

Нагадаємо, що згідно з законодавством результати місцевих виборів мають бути встановлені не пізніше, ніж на 12 день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Як писав Львівський портал, 25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих, районних, обласних рад, сільських, селищних та міських голів.

За попередніми даними, до Львівської міської ради проходять п’ять партій, лідером електоральних симпатій стала «Європейська солідарність». До Львівської обласної ради заходять дев’ять партій, першість також отримала «ЄС».

Натомість обрати голову Львівської ОТГ з першого разу найвірогідніше не вдасться. За даними екзит-полу у другому турі виборів боротимуться чинний міський голова Львова Андрій Садовий та народний депутат України Олег Синютка.

Другий тур місцевих виборів прогнозують у низці українських міст. Втім коли саме відбудеться повторне голосування, точно ще не відомо. Втім у ЦВК не виключають, що другий тур виборів може відбутися у грудні.

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