У мерії кажуть, що лікарні Львова щоденно закуповують від 2 до 10 кисневих концентраторів

Станом на сьогодні у лікарнях Львова є 300 кисневих точок та 116 кисневих концентраторів . Разом з тим у міськраді запевняють, що медичні заклади щоденно закуповують від 2 до 10 кисневих концентраторів. Про це повідомила заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна.

За її словами, в середньому, близько половини пацієнтів, які потрапляють в лікарю, потребують кисневої терапії.

«Станом на сьогодні маємо 300 кисневих точок по наших лікарнях та 116 кисневих концентраторів. Але ця цифра щоденно змінюється, бо, наприклад, сьогодні має прийти до нас 35 кисневих концентраторів, також ще 5 сьогодні ввечері мають доставити в лікарню на Ужгородську. Тобто кожен день кількість концентраторів збільшується в лікарнях. На початку листопада маємо отримати 100 кисневих концентраторів, і наприкінці листопада-початку грудня — ще 100. Окрім того, кожного дня від 2 до 10 кисневих концентраторів закуповують лікарні», – цитує посадовицю пресслужба мерії.

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Як писав Львівський портал, у Львові оголосили збір коштів на закупівлю кисневих концентраторів, яких бракує для хворих на COVID-19. Із придбаних кисневих точок планують формувати фонд швидкого реагування для людей, які лікуються вдома.

Втім у Львівській ОДА наголошують: хворі на коронавірус, які потребують кисневої терапії, мають бути госпіталізовані, а не лікуватися вдома.

Зазначимо, наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

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