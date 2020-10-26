В Україні – 5 426 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 26 жовтня в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За останню добу виявили 5 426 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на ранок 26 жовтня в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 5 426 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 6 464 людини (+73 людей за минулу добу). Натомість 142 537 пацієнтів одужали (за добу одужали 1 029 пацієнтів).
Коронавірусна інфекція виявлена:
- Київ – 34 362 (+308)
- Харківська область – 33 250 (+478)
- Львівська область – 27 608 (+335)
- Одеська область – 22 179 (+348)
- Чернівецька область – 19 728 (+323)
- Тернопільська область – 19 261 (+211)
- Івано-Франківська область – 18 590 (+298)
- Рівненська область – 17 730 (+261)
- Київська область – 14 845 (+301)
- Хмельницька область – 13 482 (+182)
- Дніпропетровська область – 13 144 (+228)
- Закарпатська область – 13 144 (+172)
- Житомирська область – 12 533 (+345)
- Волинська область – 12 403 (+181)
- Сумська область – 10 605 (+202)
- Вінницька область – 9401 (+157)
- Донецька область – 8701 (+193)
- Черкаська область – 8147 (+113)
- Запорізька область – 8132 (+160)
- Полтавська область – 8056 (+180)
- Чернігівська область – 7971 (+71)
- Миколаївська область – 7069 (+134)
- Херсонська область – 3236 (+95)
- Луганська область – 3233 (+64)
- Кіровоградська область – 2115 (+86)
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.
Як відомо, з 26 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «червоній зонах».
В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.
За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка