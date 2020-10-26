В Україні – 5 426 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 26 жовтня в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За останню добу виявили 5 426 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на ранок 26 жовтня в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 5 426 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 6 464 людини (+73 людей за минулу добу). Натомість 142 537 пацієнтів одужали (за добу одужали 1 029 пацієнтів).

Коронавірусна інфекція виявлена:

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Київ – 34 362 (+308)

Харківська область – 33 250 (+478)

Львівська область – 27 608 (+335)

Одеська область – 22 179 (+348)

Чернівецька область – 19 728 (+323)

Тернопільська область – 19 261 (+211)

Івано-Франківська область – 18 590 (+298)

Рівненська область – 17 730 (+261)

Київська область – 14 845 (+301)

Хмельницька область – 13 482 (+182)

Дніпропетровська область – 13 144 (+228)

Закарпатська область – 13 144 (+172)

Житомирська область – 12 533 (+345)

Волинська область – 12 403 (+181)

Сумська область – 10 605 (+202)

Вінницька область – 9401 (+157)

Донецька область – 8701 (+193)

Черкаська область – 8147 (+113)

Запорізька область – 8132 (+160)

Полтавська область – 8056 (+180)

Чернігівська область – 7971 (+71)

Миколаївська область – 7069 (+134)

Херсонська область – 3236 (+95)

Луганська область – 3233 (+64)

Кіровоградська область – 2115 (+86)

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Як відомо, з 26 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «червоній зонах».

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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