ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні – 5 426 нових випадків коронавірусу

Ольга Денисяка

|

Станом на ранок 26 жовтня в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За останню добу виявили 5 426 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на ранок 26 жовтня в Україні 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 5 426 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 6 464 людини (+73 людей за минулу добу). Натомість 142 537 пацієнтів одужали (за добу одужали 1 029 пацієнтів).

Коронавірусна інфекція виявлена:

Реклама партнерів
  • Київ – 34 362 (+308)
  • Харківська область – 33 250 (+478)
  • Львівська область – 27 608 (+335)
  • Одеська область – 22 179 (+348)
  • Чернівецька область – 19 728 (+323)
  • Тернопільська область – 19 261 (+211)
  • Івано-Франківська область – 18 590 (+298)
  • Рівненська область – 17 730 (+261)
  • Київська область – 14 845 (+301)
  • Хмельницька область – 13 482 (+182)
  • Дніпропетровська область – 13 144 (+228)
  • Закарпатська область – 13 144 (+172)
  • Житомирська область – 12 533 (+345)
  • Волинська область – 12 403 (+181)
  • Сумська область – 10 605 (+202)
  • Вінницька область – 9401 (+157)
  • Донецька область – 8701 (+193)
  • Черкаська область – 8147 (+113)
  • Запорізька область – 8132 (+160)
  • Полтавська область – 8056 (+180)
  • Чернігівська область – 7971 (+71)
  • Миколаївська область – 7069 (+134)
  • Херсонська область – 3236 (+95)
  • Луганська область – 3233 (+64)
  • Кіровоградська область – 2115 (+86)

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Як відомо, з 26 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «червоній зонах».

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...