На «опитування від Зеленського» витратять понад 100 млн грн

Приблизна сума видатків на організацію всенародного опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, складе 103 мільйони гривень. Спонсором опитування стане партія «Слуга Народу» Про це заявила голова правління громадської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська під час брифінгу у п’ятницю, 23 жовтня, передає hromadske.

За словами Айвазовської, таку інформацію «ОПОРІ» повідомили компанії, які наймають людей для організації цього соцопитування.

На «польову» роботу волонтерів біля виборчих дільниць планують витратити близько 75 мільйонів гривень. Так, за інформацією «ОПОРИ», волонтери зможуть отримати по 1200 грн за цивільно-правовою угодою.

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«До них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину», – сказала Айвазовська.

Водночас в «ОПОРІ» закликали Зеленського утриматися від будь-яких форм прямої чи опосередкованої агітації на завершальному етапі виборчого процесу, в тому числі «під час коментування ініційованого ним опитування».

Партію «Слуга народу» закликали невідкладно оприлюднили методологію проведення опитування, джерела фінансування і виконавців або підрядників такої ініціативи. Також громадянська мережа звернулась до Нацполіції з вимогою належним чином реагувати на випадки агітації під час опитування.

Як повідомляв Львівський портал, раніше Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування в день місцевих виборів. Українцям запропонують дати відповідь на п’ять запитань, детальніше про них читайте за посиланням.

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