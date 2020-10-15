У Зеленського озвучили всі 5 запитань всенародного опитування

В Офісі президента озвучили усі п’ять запитань, які увійдуть до всеукраїнського опитування 25 жовтня. Два перших президент уже оголосив, решта стосується легалізації канабісу, скорочення кількості народних депутатів і політики щодо окупованих територій. Про це повідомляє УП з посиланням на співрозмовника в Офісі глави держави.

Питання звучать так:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні Зеленський закликав українців проголосувати на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня, і анонсував проведення всенародного опитування в цей день. Українцям запропонують дати відповідь на п’ять запитань. Що саме планують питати, глава держави одразу не озвучив.

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Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На Львівщині створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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