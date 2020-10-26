На «всенародному опитуванні» Зеленського працювала 11-річна дівчинка

Національна поліція розпочала розслідування щодо роботи неповнолітніх волонтерів на «всенародному опитуванні», яке ініціював президент України Володимир Зеленський. Наймолодшій волонтерці на заході було всього 11 років. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу 25 жовтня, повідомляє Громадське.

Зокрема правоохоронці будуть перевіряти чи давали батьки всіх неповнолітніх волонтерів свою згоду на роботу під час «президентського опитування». За словами Клименка, далеко не у всіх були відповідні документи.

Також на батьків наймолодшої 11-річної волонтерки поліція склала протокол, адже займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків можна лише з 14 років.

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Як відомо, 25 травня під час проведення місцевих виборів та паралельного «всенародного опитування» Володимира Зеленського у мережі почали з’являтися свідчення участі у заході неповнолітніх. У різних областях України діти працювали волонтерами або й навіть отримували бланк для відповідей на запитання.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова пояснила що, оскільки опитування є добровільним, участь у ньому дітей регламентується законом «Про волонтерську діяльність». Відповідно до нього, волонтерами можуть бути люди віком від 14 до 18 років, тобто неповнолітні.

Як повідомляв Львівський портал, раніше Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування в день місцевих виборів. Українцям запропонують дати відповідь на п’ять запитань, детальніше про них читайте за посиланням.

Згодом у громадській мережі «ОПОРА» порахували, що приблизна сума видатків на організацію всенародного опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, складе 103 мільйони гривень. Спонсором опитування стане партія «Слуга Народу».

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