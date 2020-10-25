На Львівщині у день виборів не прибрали зовнішню агітаційну рекламу

На Львівщині у день волевиявлення та напередодні афіксували білборди, сітілайти 9 різних суб’єктів виборчого процесу. Зовнішня реклама з ознаками прихованої агітації залишилася у Львівському, Червоноградському, Дрогобицькому та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

«Львів – місто, де хочеться жити» – білборди з таким написом та без вихідних даних спостерігачі ОПОРИ зафіксували у місті Львові.

Ці рекламні плакати за своєю стилістикою нагадують зовнішню рекламу кандидата на посаду міського голови Львова від “Європейської Солідарності” Олега Синютки. Аналогічна кольорова гама, блакитна “пташка”, яку потрібно поставити у бюлетені і гасло, яке Синютка використовував у відеороликах під час кампанії.

Також у Львові є сітілайти, білборди з текстом “Українському плаванню 200 років. Львів 1820 рік зародження української школи плавання”. Ця зовнішня реклама за своєю кольоровою гамою, символами може асоціюватися у виборців з агітаційними матеріалами кандидата на посаду міського голови Львова від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

У приміщенні залізничного вокзалу у місті Львові висить банер із соціальною рекламою авторської радіопрограми Назарія Брезіцького та його світлиною. Брезіцький кандидує на посаду міського голови Львова (самовисування).

У місті Дрогобич є білборди з гаслом “Не втрать здобуте” і зображенням знаку, який потрібно поставити у бюлетені. Раніше у помаранчевому кольорі у місті були білборди та сітілайти з світлиною чинного міського голови Дрогобича Тараса Кучми (самовисування).

“Давай за місто щасливих людей” – білборди із таким гаслом є у містах Червоноград та Великі Мости. Раніше його на білбордах, листівках, плакатах використовував кандидат на посаду очільника Червоноградської міської територіальної громади Валерій Давидюк (самовисування).

“Приходь та вирішуй! 25 жовтня” – білборди з таким текстом ОПОРА зафіксувала у містах Дрогобич, Новояворівськ, Червоноград. Схожий текст публікували у дописах до відеозвернень президента України Володимира Зеленського. У них Зеленський презентував 5 запитань, на які запропонував відповісти українцям у день волевиявлення.

Білборди із текстом “Твердо.” висять у містах Львів, Стрий, Червоноград, Жовква, Яворів. Вони стилістично подібні до агітаційних матеріалів кандидатів від політичної партії “Громадянська позиція”. На листівках, білбордах, сітілайтах представники цієї політичної сили також використовували це слово: “Діяти мудро, стояти твердо!”.

Рекламні борди без вихідних даних з текстом “Дієш ти!” і зображенням знаку, який потрібно ставити у бюлетені або без нього є у Львові та Червонограді. Гасло, кольорова гама може асоціюватися у виборців із політичною партією “Варта”. На сторінці політичної сили у соціальній мережі можна знайти ролик із аналогічною заставкою.

Також у Львові ОПОРА зафіксувала білборди без вихідних даних з текстом “Вас дістало? Голосуй за майбутнє”. Хоча за кольоровою гамою, стилістикою ця реклама відрізняється від агітаційних матеріалів партії “За майбутнє”, але на них є два слова, які збігаються з назвою політичної сили.

Наразі відсутні дієві правові механізми щодо притягнення до відповідальності за приховану агітацію, адже Виборчий кодекс України з однієї сторони забороняє таку приховану агітацію, а з іншої – не містить правового визначення даного терміну.

Відповідно до частини 5 статті 51 Виборчого кодексу України прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, забороняються.

Згідно частини 3 статті 52 Кодексу передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей час забороняється також проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидата, партії (організацій партії), розповсюдження агітаційних матеріалів, демонстрації фільмів, телепередач, проведення концертів, вистав, спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій (організацій партії), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом, партією (організацією партії) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів.

Зазначимо, перші порушення виборчого законодавства на Львівщині зафіксували активісти: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.

Львівщина потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.