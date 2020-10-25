Як українці відповідали на запитання президента

У неділю, 25 жовтня, під час місцевих виборів на 69% дільниць по усій Україні проводилось опитування з п’яти питань, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Загалом в опитуванні президента найбільше брали участь виборці партії «Слуга народу»: 63% – брали, 37% – ні. Найменше участь у виборах виборці партії «Європейська солідарність»: 27% – брали участь, 73% – ні.

За даними соціологічної групи, на п’ять запитань від Президента респонденти дали наступні відповіді:

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Право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти.

Легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь в опитуванні, натомість 24% – не підтримують.

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Ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% виборців, 16% – не підтримують.

Ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 45% тих, хто брав участь у виборах. Проте 43% не підтримують цю ідею.

Ідею скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% виборців, 4% – не підтримують.

Зазначимо, сьогодні у поліцію надходили скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Львівський портал, раніше Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування в день місцевих виборів. Українцям запропонують дати відповідь на п’ять запитань, детальніше про них читайте за посиланням.

Згодом у громадській мережі «ОПОРА» порахували, що приблизна сума видатків на організацію всенародного опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, складе 103 мільйони гривень. Спонсором опитування стане партія «Слуга Народу»

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