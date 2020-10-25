До поліції надходять скарги через «опитування Зеленського»

У поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УП з посиланням на главу Національної поліції Ігоря Клименка та ЧЕСНО.

Відповідаючи на питання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: «Так, вони починають надходити».

За словами Клименка, у поліцію Волинської області надійшла заява від громадян про незаконність проведення всенародного опитування, ініційованого Зеленським. Також інцидент зафіксований у Києві.

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У Нацполіціі уточнили, що у заяві громадян, поданій в поліцію Волинської області, йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки воно містить елементи агітації.

Що стосується інциденту з перевернутої урною з результатами опитування у Києві, то, як уточнили правоохоронці, чоловік підійшов до інтерв’юерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.

«Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти. На Подолі в Києві вже перевернули одну з урн разом з листочками опитування», – пояснив Климанко.

Більшість тих, хто проводять опитування, переконують, що вони волонтери, але назвати соцслужбу, для якої проводять опитування, не можуть. Один з тих, хто проводить опитування, зізнався, що у Харкові за це платять тисячу гривень. А у Херсоні ті інтерв’юери активності не проявляють, дозволяють забирати листівки у необмеженій кількості. Пояснюють, що працюють за невеликі гроші, тому «не напрягаються».

У Запоріжжі опитувачка розповіла ЧЕСНО, що укладала договір із соціологічною компанією, але відмовилась назвати її.

«На території школи 93 у Києві і виборчої дільниці стоїть людина в накидці з написом про питання від президента. Не представляється, каже, що волонтер, документів жодних не показує. Облік опитуваних не ведеться і кожен охочий може проголосувати кілька разів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, раніше Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування в день місцевих виборів. Українцям запропонують дати відповідь на п’ять запитань, детальніше про них читайте за посиланням.

Згодом у громадській мережі «ОПОРА» порахували, що приблизна сума видатків на організацію всенародного опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, складе 103 мільйони гривень. Спонсором опитування стане партія «Слуга Народу»

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Фото: Українська правда