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В Україні знову – понад 7 тисяч випадків коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 24 жовтня в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 7 014 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на 9 год. 24 жовтня в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7 014 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 6 289 людей (+125 людей за минулу добу). Натомість 139  пацієнтів одужали (за добу одужали 2 680 пацієнтів).

Коронавірусна інфекція виявлена:

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  • Київ – 33 695 (+560)
  • Харківська область – 32 112 (+520)
  • Львівська область – 26 868 (+469)
  • Одеська область – 21 491 (+363)
  • Чернівецька область – 19 116 (+305)
  • Тернопільська область – 18 849 (+236)
  • Івано-Франківська область – 17 984 (+279)
  • Рівненська область – 17 257 (+272)
  • Київська область – 14 247 (+289)
  • Хмельницька область – 12 863 (+450)
  • Закарпатська область – 12 801 (+260)
  • Дніпропетровська область – 12 685 (+305)
  • Волинська область – 12 009 (+217)
  • Житомирська область – 11 748 (+484)
  • Сумська область – 10 112 (+224)
  • Вінницька область – 9081 (+158)
  • Донецька область – 8410 (+250)
  • Черкаська область – 7921 (+217)
  • Запорізька область – 7792 (+297)
  • Чернігівська область – 7786 (+204)
  • Полтавська область – 7694 (+162)
  • Миколаївська область – 6790 (+188)
  • Луганська область – 3083 (+98)
  • Херсонська область – 3061 (+110)
  • Кіровоградська область – 1955 (+97)

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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