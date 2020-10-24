В Україні знову – понад 7 тисяч випадків коронавірусу

Станом на ранок 24 жовтня в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 7 014 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 9 год. 24 жовтня в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7 014 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 6 289 людей (+125 людей за минулу добу). Натомість 139 пацієнтів одужали (за добу одужали 2 680 пацієнтів).
Коронавірусна інфекція виявлена:
- Київ – 33 695 (+560)
- Харківська область – 32 112 (+520)
- Львівська область – 26 868 (+469)
- Одеська область – 21 491 (+363)
- Чернівецька область – 19 116 (+305)
- Тернопільська область – 18 849 (+236)
- Івано-Франківська область – 17 984 (+279)
- Рівненська область – 17 257 (+272)
- Київська область – 14 247 (+289)
- Хмельницька область – 12 863 (+450)
- Закарпатська область – 12 801 (+260)
- Дніпропетровська область – 12 685 (+305)
- Волинська область – 12 009 (+217)
- Житомирська область – 11 748 (+484)
- Сумська область – 10 112 (+224)
- Вінницька область – 9081 (+158)
- Донецька область – 8410 (+250)
- Черкаська область – 7921 (+217)
- Запорізька область – 7792 (+297)
- Чернігівська область – 7786 (+204)
- Полтавська область – 7694 (+162)
- Миколаївська область – 6790 (+188)
- Луганська область – 3083 (+98)
- Херсонська область – 3061 (+110)
- Кіровоградська область – 1955 (+97)
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.
Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».
В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.
За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка