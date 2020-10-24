На Львівщині новий рекорд: +469 хворих коронавірусом за добу

На Львівщині станом на ранок 24 жовтня підтверджено 26 868 випадків інфікування корона вірусом. За минулу добу COVID-19 діагностовано у 469 осіб. Це найбільша кількість виявлених випадків протягом доби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 26 868 осіб. Водночас 767 людей померло (+14 за минулу добу), 10 624 пацієнти одужало (+202 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1915 ПЛР-тестів, з них 469 – позитивні. Серед них львів`ян – 142. Залишок проб у холодильнику – 1019.

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Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні лікарні перебуває 162 особи, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 82 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 230 пацієнтів.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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