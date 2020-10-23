У Львові ще одна лікарня прийматиме хворих на COVID-19

Пацієнтів із коронавірусною інфекцією незабаром прийматиме 5-а міська клінічна лікарня м. Львова. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає пресслужба ЛОДА.

За його словами, наразі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, заповнені на 54%.

«В стаціонарах станом на сьогодні лікуються 1565 хворих, 126 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації, 39 – на апаратах ШВЛ. Ліжкова мережа заповнена на 54%. З наступного тижня хворих на Covid-19 прийматиме 5-а міська клінічна лікарня м. Львова. Зараз лікарня проходить контрактування з Національною службою здоров’я України. На базі пульмонологічного відділення розгорнуть додатково 80 ліжок та стільки ж кисневих точок для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією», – пояснив Орест Чемерис.

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Нагадаємо, черех ріст випадків госпіталізації у Львові збільшуватимуть кількість ліжкомісць та кисневих концентраторів.

Зазначимо, раніше у МОЗ заявили, що готуються розгортати тимчасові госпіталі. Зокрема, розглядають можливість використання приміщень спортивних та культурних закладів, ТРЦ, санаторіїв та готельних комплексів тощо.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуацій з коронавірусом. Він, закликаючи підтримувати протиепідемічні заходи безпеки, не може отримувати їх призводить до того, що ситуація із поширенням коронавірусу може швидко отримати доступ до контролю.

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністерства продовжує дію адаптаційного карантину до 31 грудня через кількість відвідувачів.

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