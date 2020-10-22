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Від 23 жовтня вулицею Хуторівка курсуватиме тролейбус

Ольга Денисяка

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Вночі 23 жовтня у Львові тестуватимуть роботу тролейбусної мережі на вул. Хуторівка, і вже від п’ятниці по вулиці почне курсувати тролейбус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що від 23 жовтня з 06:20 год. по вул. Хуторівка поїдуть тролейбуси з вул. Ряшівської.

«Наразі це буде маршрут № 23, який не буде заїжджати на Автовокзал. Працюватиме 8 машин, інтервал руху – 7 хв. Якщо їх буде замало, то у листопаді збільшимо кількість тролейбусів на маршрутів», – пояснила Ірина Маруняк.

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Зазначимо, капітальний ремонт Хуторівки стартував наприкінці січня. Львову він обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Завершити ремонт вулиці планували до кінця вересня. Відновленою Хуторівкою запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини. Також планується, що після завершення всіх робіт тут облаштують окремі смуги для руху громадського транспорту.

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