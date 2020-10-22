На площі Ринок у Львові відбудуться публічні читання книги «Справа Василя Стуса»

На площі Ринок у Львові у п’ятницю, 23 жовтня, відбудуться публічні читання книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Публічні читання книги на підтримку автора та видавництва «Vivat» організовують онлайн-медіа «Свідомі» спільно з ГО «Форум видавців».

Публічно уривки зачитають зокрема український поет та письменник, літературознавець Остап Сливинський, програмна директорка ГО «Форум видавців» Софія Челяк, засновниця онлайн-медіа «Свідомі» Анастасія Бакуліна та голова Освітнього центру з прав людини Володимир Бєглов. Після виступу кожного із запрошених гостей буде декілька хвилин вільного мікрофона, коли невеликий уривок з книги зможе зачитати будь-який охочий.

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У зв’язку із карантинними обмеженнями на подію обов’язкова попередня реєстрація із зазначенням часу відвідування заходу. Крім того, організатори наголошують на важливості наявності масок та дотриманні соціальної дистанції. Читання відбуватимуться 23 жовтня з 19 до 21 год.

Прямий ефір читань буде транслюватися на сторінки медіа «Свідомі» та ГО «Форум видавців» у соцмережах.

Як відомо, Дарницький районний суд Києва 19 жовтня зобов’язав автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та видавництво «Віват» видалити з твору інформацію про голову політради партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Згодом укладач книги, історик та журналіст Вахтанг Кіпіані повідомив, що на це рішення суду готують апеляцію. Книги розкупили протягом години опісля рішення суду про заборону їхнього розповсюдження. Згодом стало відомо, що новий наклад забороненої книги про Стуса вже запустили у друк.

У Львівській обласній раді вирішили закупити книги «Справа Василя Стуса» для кожної бібліотеки.

Нагадаємо, у серпні минулого року Віктор Медведчук подав позов до суду щодо заборони розповсюдження цієї книги. Детальніше про те, чому Медведчук хоче заборонити книгу про Василя Стуса, читайте за посиланням.

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