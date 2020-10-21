Мешканців Львівщини обдзвонюють агітатори і просять голосувати за «ЄС» та Синютку, – «Опора»

Громадянська мережа «Опора» інформує, що на Львівщині агітатори обдзвонюють виборців і просять проголосувати за «Європейську Солідарність» та кандидата в мери Львова Олега Синютку.

«19 жовтня агітатори обдзвонювали мешканців Львівщини із проханням прийти на вибори 25 жовтня, проголосувати за «Європейську Солідарність» та кандидата на посаду очільника міського голови Львова Олега Синютку», – мовиться у інформації «Опори».

Телефоном жінка озвучила наступний текст: «Ми дуже цінуємо вас, як прихильника «ЄС». Сьогодні як ніколи нам потрібна єдність і ваша допомога. Просимо не тільки 25 жовтня проголосувати за «ЄС» й нашого кандидата в мери Олега Синютку. Але просимо вас запросити хоча б трьох своїх знайомих, прийти на вибори і проголосувати за «ЄС» та Синютку. Дякуємо, вам. Разом переможемо».

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При цьому у повідомленні зазначається, що під час розмови можна почути шум поруч із співрозмовницею, що, ймовірно, може свідчити про дзвінок з кол-центру.

За даними мобільних додатків номер телефону +380949934443 зазначається як «політичні агітатори». Однак, зателефонувати за цим номером і дізнатися, хто телефонує до виборців – неможливо.

«Опора» намагалася запитати в Олега Синютки за які кошти відбувається цей обдзвін і звідки в агітаторів номери телефонів людей, однак на час виходу матеріалу він не піднімав слухавку. Олег Синютка є чинним народним депутатом від «Європейської Солідарності», а також кандидатом на посаду міського голови Львова від цієї політичної сили.

Згідно ч. 1 ст. 51 Виборчого кодексу України передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата, партію (організацію партії) – суб’єктів виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах , що не суперечать Конституції України та законам України.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Нагадаємо, на Львівщині створять 2126 виборчих дільниць. Також процес виборів в області моніторитимуть 600 спостерігачів ОБСЄ. Мешканці Львівщини голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

Раніше ЦВК роз’яснив, як правильно заповнювати виборчий бюлетень. Детальніше дивіться у відео за посиланням. Також виборцям нагадали про правила поведінки на виборчих дільницях.

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