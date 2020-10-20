На Львівщині COVID-лікарні заповнені на 55%

Станом на 20 жовтня лікарні для заражених COVID-19 у Львівській області заповнені на 55,2 %. Про це під час брифінгу повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

«У нас, на жаль, уже другий тиждень відзначається негативна динаміка щодо захворюваності. Станом на сьогодні це – 1 550 хворих, що становить 55,2 % зайнятості ліжкової мережі. У реанімаційному відділенні знаходиться 124 пацієнти, на апаратах ШВЛ – 37 пацієнтів», – цитує Ореста Чемериса пресслужба ЛОДА.

За його словами, найбільш заповненими медичними закладами є Центр легеневого здоров’я – 170 пацієнтів, Львівська обласна інфекційна лікарня – 182 пацієнти, Лікарня швидкої медичної допомоги – 215 пацієнтів, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи – 170 пацієнтів.

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«Серед лікарень в районах області найбільше завантаженою є Стебницька лікарня – 96 пацієнтів. Також 112 пацієнтів перебувають Стрийській міській клінічній лікарні», – додав Орест Чемерис.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 20 жовтня на Львівщині підтверджено 25 392 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявили у 289 людей.

Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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