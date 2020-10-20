FlixBus відкриє новий маршрут зі Львова до Чехії

Автобусний оператор FlixBus відкриває з 4-5 листопада три нові маршрути з України: Київ – Варшава – Щецин, Чернівці – Варшава (обидва Польща), Львів – Острава (Чехія). Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Маршрут №3222 Київ – Варшава – Щецин, який виконуватиметься спільно з партнером ФОП Сергій Шерстюк, проходитиме також через міста Житомир, Рівне, Луцьк, Люблін, Лодзь, Познань і Гожув-Велькопольский. Частота рейсу – двічі на тиждень.

Маршрут №3241 Чернівці – Варшава (партнер – IB-АВТО) проходитиме через Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Люблін. Частота – тричі на тиждень.

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Маршрут №CUA025 Львів – Острава (партнер – ACIK, Польща) – через Краків, Катовіце та Богумін. Частота – двічі на тиждень.

«Перші дві лінії цілком відповідають «зеленим» стандартам FlixBus. Третьою лінією повністю керуватиме компанія ACIK, але ми також продаватимемо квитки на цей рейс. В автобусах ACIK є окремі місця, позначені зеленою наклейкою, які будуть призначені для пасажирів FlixBus», – сказав директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

За його словами, на сьогодні мережа FlixBus сполучає 16 міст України з 12 областей із 48 містами Європи (шість країн).

Як повідомляв Львівський портал, FlixBus виконує міжнародні рейси з України до Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини та Чехії, а тепер – ще й внутрішні рейси по Україні.

Нагадаємо, із 8 липня FlixBus запустив внутрішні рейси по Україні, в тому числі й до Львова. Детальніше – за цим посиланням.

Також з 23 липня FlixBus запустив новий маршрут до Кракова і Праги через Львів.

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