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Найбільший автобусний лоукостер Європи планує вийти на український ринок

Соломія Головіна

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Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, планує вийти на український ринок. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію компанії.

 

Зокрема, в FlixBus анонсували, що 11 червня 2019 року представники компанії проведуть в Києві свою першу в Україні прес-конференцію. Гендиректор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман розповість про плани розвитку FlixBus на українському ринку, про бізнес-моделі FlixBus і співпрацю з місцевими автобусними компаніями, а також про новий стандарт міжміських автобусів для України.

Раніше повідомлялося про те, що FlixВus виявляє інтерес до українського ринку. Так, у 2017 році компанія оголосила про відкриття рейсів з ЄС до чотирьох українських міст. Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно). Мінімальна ціна квитка зі знижкою, наприклад, Київ-Прага, становила 5 євро, а час у дорозі – близько доби. Однак тоді в компанії розповіли про те, що перевезення до та з України буде здійснювати партнер Flixbus – чеська компанія Umbrella. Це типовий порядок для роботи Flixbus, адже компанія співпрацює з більш ніж 250 регіональними партнерами-перевізниками, які мають загальну систему продажу квитків та загальний бренд.

Наразі маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через більш ніж 2000 населених пунктів у 29 країнах. Щоденно виконується близько 350 тис. рейсів.

 

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