Зі Львова – до Кракова і Праги. FlixBus запустив нові рейси

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи, компанія FlixBus, запускає новий маршрут до Кракова і Праги через Львів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, рейс Київ – Прага виїжджає з Києва 4 рази на тиждень о 17:00 год. До Львова автобус прибуває о 00:50 год., о 07:30 год. – до Кракова, і о 16:30 год. – до Праги. Назад автобус відправляється 5 разів на тиждень о 20:00 год. із Праги, прибуття до Львова – об 11:30 год. наступного дня і о 19:30 год. – до Києва.

Інший новий маршрут, який пролягає через Львів, – Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Оломоуц – Брно – Прага. Автобусним партнером FlixBus на цій лінії став український перевізник TransTempo.

Всі автобуси обладнані кондиціонерами, розетками, в салонах є Wi-Fi і туалети.

«Влітку 2020 року FlixBus впровадив нові стандарти безпеки та гігієни у всіх країнах, де працює компанія. Зокрема, в автобусі необхідно носити захисну маску, прикриваючи ніс та рот. Після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів. Компанія нагадує своїм клієнтам про необхідність ретельно перевіряти правила в’їзду до країни, куди вони прямують, а також просить уважно стежити за самопочуттям, подорожувати тільки здоровими і дотримуватись заходів безпеки», – кажуть у компанії.

Забронювати квитки можна на сайті FlixBus, через мобільний додаток та в офлайн-касах продажу квитків.

Зазначимо, що FlixBus – німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована у 2013 році в Мюнхені. Станом на 2017 рік компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи.

FlixBus працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними перевізниками, які надають свої автобуси та документи на маршрути, а сама компанія займається продажем, маркетингом і управлінням графіками.

FlixBus виконує міжнародні рейси з України до Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини та Чехії, а тепер – ще й внутрішні рейси по Україні.

Нагадаємо, із 8 липня FlixBus запустив внутрішні рейси по Україні, в тому числі й до Львова. Детальніше – за цим посиланням.

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