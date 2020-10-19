Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ, – МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 19 жовтня зустрівся в Тегерані з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Під час зустрічі сторони обговорили переговорний процес щодо збиття Боїнга PS752 в Ірані у січні 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МЗС України.

«Вітаємо рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства», – зазначив заступник міністра.

Євгеній Єнін підкреслив необхідність неупередженого та об’єктивного розслідування обставин авіакатастрофи та закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

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«Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах», – наголосив заступник глави МЗС.

Як повідомляв Львівський портал, літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вранці 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана. Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України.

За кількістю жертв катастрофа увійшла до п’ятдесяти найбільших авіакатастроф у світі.

Керівництво МАУ заявило, що технічний стан літака був справним, помилка пілотів виключена, а екіпаж було заздалегідь підсилено досвідченими пілотами враховуючи складність рейсу.

11 січня президент Ірану Хасан Рухані визнав, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. За словами офіційних представників Ірану, причиною трагедії став людський фактор.