Вакцину проти COVID-19 випробують на понад 4 тисячх українцях

Директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко повідомила, що тільки-но матеріалів для проведення тестування вакцини проти коронавірусу буде достатньо і вони підтвердять свою безпеку для дослідження в Україні, то до випробовування залучать 4,2 тис. українських добровольців. Про це вона сказала в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» 15 жовтня, передає ТСН.

За її словами, вакцина – це найдешевший і найефективніший метод подолання будь-якої епідемії. Вже сьогодні 25 інфекцій світу, окрім COVID-19, долаються завдяки щепленням.

«Наші найближчі очікування отримати вакцину і вилікуватися одразу всім або напрацювати необхідну кількість імунізованих громадян нашого суспільства, але на сьогодні ми перебуваємо в середовищі, коли очікувати вакцини з доведеною ефективністю, які пройшли стандартних три фази, раніше 2021 року не доводиться. Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні, то 4,2 тис. українських добровольців зможуть взяти участь у цьому проєкті. Коли це відбудеться? Нам би хотілось, щоб якнайшвидше», – зазначила Думенко.

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Вона додала, що добровольці зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де є повна інформація про всі дослідження.

«Тільки-но буде отримане схвалення, а це відбувається наказом Міністерства охорони здоров’я, одразу вся інформація про клінічне дослідження стає доступною. У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри з відповідальними дослідниками таких міст: кілька центрів у Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську. Я думаю, що це будуть найближчі точки регіону, але ми очікуємо приходу більшої кількості клінічних досліджень в Україну, оскільки українські дослідники є відомими на міжнародному ринку спеціалістами з проведення клінічних досліджень», – резюмувала Думенко.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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