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Стало відомо, які «ковідні» лікарні на Львівщині завантажені хворими найбільше

Соломія Головіна

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Епідситуація на Львівщині погіршується. Це доводиться констатувати за кількістю підтверджених нових випадків коронавірусної хвороби, а також заповненістю ліжок в стаціонарі. Про це заявив керівник департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає пресслужба Львівської ОДА.

 

Він зазначив, що заповненість ліжкової мережі станом на ранок становить 52,7 %.

«Станом на сьогоднішній ранок на стаціонарному лікуванні знаходиться 1442 хворих. Найбільш завантаженими є Львівська обласна інфекційна лікарня, тут 178 хворих, 177 хворих у Центрі легеневого здоров’я, 162 хворих у госпіталі у Винниках, 175 хворих у Лікарні швидкої медичної допомоги, 85 у 8 міській клінічній лікарні», – розповів Орест Чемерис.

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Також у ЛОДА повідомили, що серед районів Львівщини найбільш завантажена Стрийська міська лікарня, тут перебуває 110 пацієнтів, а також міська лікарня Стебника, тут станом на ранок лікують 85 хворих.

Збільшується і кількість проведених тестувань на COVID-19 методом ПЛР.

«Кількість тестувань збільшується. До прикладу, за минулу добу у Львівській області було проведено понад 2 тисячі тестувань. У 365 випадках підтверджено ковід. У попередні дні приблизно була така ж кількість проведених тестувань, проте більше підтверджених. Так кожна 3, кожна 5 людина, була носієм інфекції. І цей процес не спадає», – розповів керівник Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів.

Загалом в області  за увесь час провели понад 172 тисячі досліджень методом ПЛР, з них позитивних – понад 24 тисячі.

Відтак, медики вкотре закликають мешканців області дотримуватися карантинних правил: носити маску, уникати масових скупчень людей, дотримуватися дистанції.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня у Львівській області зафіксували антирекорд за кількістю нових хворих: плюс 365 людей за добу.

Із 19 жовтня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Додамо, що в Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

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