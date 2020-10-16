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Курсант, який вижив у авіакатастрофі: «Я зробив свій вибір і продовжу навчання за обраним фахом»

Соломія Головіна

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Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський, який єдиний вижив у авіакатастрофі під Харковом, вирішив продовжити навчання за обраним фахом. Про це повідомляє АрміяInform.

 

Наразі В’ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

«Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму», – зазначив він.

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Курсант подякував усім, хто переживав за його здоров’я, відвідував під час лікування у шпиталі й підтримував його та родину.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Зауважимо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів зі Львівщини – Ростислав Булій та Віталій Вільховий, який помер у лікарні.

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю «За військову службу Україні» 26 військових, які загинули в катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня. А також ще одного курсанта, який вижив у катастрофі.

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Фото: АрміяInform

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