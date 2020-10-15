З листопада в Україні прогнозують до 10 тисяч нових випадків COVID-19 щодня

Вже з листопада в Україні можуть виявляти до 10 000 нових випадків COVID-19 щодня. Про це під час презентації «Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19» заявили співавтори аналізу Київської школи економіки, передає УП.

Згідно з моделюванням, Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії.

«Якщо поточна ситуація не зміниться, то вже через два тижні, у листопаді, щоденна кількість виявлених нових хворих досягне 10 000. Навантаженість на медичну систему буде максимальна і витримає вона тільки у тому випадку, якщо вже зараз вводити комплексні обмеження в областях з активним спалахом», – прогнозує старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко.

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Проте результати моделювання також показують те, що реальна кількість хворих на COVID-19 може значно відрізнятися від картини, яку показує тестування, оскільки тестування не встигає за поширенням захворюваності.

«При 5,000 нових випадків щодня, слід проводити 100,000 тестів щодня для якісного відстеження поширення. поточний рівень у 30,000 тестів щодня може контролювати поширення у 1,500 випадків на день», – пояснюють дослідники.

Додамо, раніше у ВООЗ прогнозували, що найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7 до 9 тисяч випадків на день.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Варто зауважити, що у Львівській області також зафіксували антирекорд щодо нових випадків: за добу (станом на 14 жовтня) COVID-19 виявили у 343 хворих.

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