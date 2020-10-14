Відтепер КТ і рентген безкоштовні для пацієнтів з підозрою на COVID-19

Пацієнти з підозрою на коронавірус можуть безкоштовно зробити комп’ютерну томографію і рентген – вони тепер увійшли до так званого «ковідного пакету». Про це під час брифінгу 14 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

За словами міністра, щоб безкоштовно зробити комп’ютерну томографію чи рентген, при собі потрібно мати направлення від сімейного лікаря.

«Якщо за надання таких послуг від пацієнта вимагають гроші, то потрібно звернутися до контакт-центру Нацслужби здоров’я за номером 1677 та залишити скаргу або зробити це на сайті МОЗ у розділі «Громадянам», – пояснив Степанов.

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Раніше Львівський портал писав про те, які послуги пацієнти з коронавірусом можуть отримати безкоштовно. Детальніше – за посиланням.

Як відомо, Львівщина є другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн.

Зазначимо, що станом на 14 жовтня на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили вже 23 474 людям. Минулої доби інфекцію виявили у 343 хворих. Це найбільше нових випадків за добу, виявлених з початку карантину.

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