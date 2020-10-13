Безробітних в Україні на 59% більше, ніж торік

Станом на 12 жовтня в Україні офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних – це на 59% (159 тисяч) більше, ніж на цю ж дату 2019 року. Про це повідомили у Державному центрі зайнятості у відповідь на запит Радіо Свобода.

Зазначається, що з початку карантину (з 12 березня по 9 жовтня) статус безробітного отримали 525 тисяч українців – це на 53% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8 – 2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%», – – заявили у центрі.

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При цьому, за період з 12 березня по 9 жовтня за сприяння Центру зайнятості 342 тисячі українців знайшли роботу.

Станом на 12 жовтня у базі держслужби зайнятості зареєстровано 67 тисяч вакансій – на 34% менше, ніж на цю ж дату минулого року.

«Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за перші майже три місяці карантину на Львівщині визнано безробітними понад 15 тисяч людей.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на період карантину в Україні розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

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