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Вересень 2020-го року став найтеплішим в історії спостережень

Соломія Головіна

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За даними Служби Коперника зі зміни клімату, створеної в межах Європейського Союзу, у вересні 2020 року середня температура у світі була на 0,05°C вищою, ніж у 2019-му – попередньому найтеплішому вересні в історії. Про це повідомляє Громадське.

 

Як зазначається в пресрелізі Служби, середня температура повітря була вищою у майже всіх регіонах світу за окремими винятками (наприклад, в Ісландії). Особливо помітним зростання було в Європі, на півночі Сибіру, в Центральній Азії, у Північній Америці тощо.

Деякі країни, як-от Франція, Туреччина чи Ізраїль, саме у вересні повідомляли про нові температурні рекорди. В Австралії вересень 2020-го став другим найтеплішим в історії (після 2013 року). В Антарктиці температура повітря була переважно вищою за середню, хоча в деяких місцях навіть нижчою.

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За оцінками Служби Коперника зі змін клімату, вересень 2020 року, таким чином, став найтеплішим за всю історію її спостережень: температура в цей період була на 0,63°C вищою за середнє значення з 1981 року за цей місяць. Крім того, це — третій найтепліший місяць, зафіксований цьогоріч.

За оцінками Міжурядової групи з питань зміни клімату при ООН, до середини ХХІ століття середня температура у світі зросте на 1,5 градуса за Цельсієм. Це теоретично припустима норма, перевищення якої може призвести до зменшення урожайності рослин і, відповідно, змін в екосистемах світу.

До прикладу, вчені з Ексетерського університету з’ясували, що у багатьох країнах світу глобальне потепління нагріває ночі швидше, ніж дні. Вони наголошують, що багато видів біологічної активності, такі як годування, відбуваються в певний час доби. Таким чином зміни між нічними й денними температурами в багатьох частинах світу матимуть серйозні наслідки для видів, які населяють ці регіони, і їх здатності адаптуватися до змін клімату.

Зокрема, це може мати наслідки для росту рослин і тварин, таких як комахи та ссавці. Найбільше постраждають види, які активні тільки вночі або вдень.

Є й менш очевидні наслідки глобального потепління: приміром, воно може вплинути на смак пива, оскільки через зміну температури зміниться і врожайність хмелю.

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