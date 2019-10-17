Вересень 2019 став найтеплішим за всю історію спостережень

Вересень 2019 року став найтеплішим на планеті за всі 140 років спостережень, передає УНІАН.

Середня глобальна температура повітря в минулому місяці була на 0,95°С вище середньої багаторічної за XX століття.

Вересень 2019 року 417 разів поспіль був місяцем з температурами вище середнього рівня XX століття.

Перші дев’ять місяців нинішнього року стали другими найтеплішими в історії спостережень. Середня глобальна температура була на 0,94°С вище середньої за XX століття. Тепліше було тільки в 2016 році.

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