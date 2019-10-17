ОСТАННІ НОВИНИ

Вересень 2019 став найтеплішим за всю історію спостережень

Ольга Денисяка

|

Вересень 2019 року став найтеплішим на планеті за всі 140 років спостережень, передає УНІАН.

 

Середня глобальна температура повітря в минулому місяці була на 0,95°С вище середньої багаторічної за XX століття.

Вересень 2019 року 417 разів поспіль був місяцем з температурами вище середнього рівня XX століття.

Перші дев’ять місяців нинішнього року стали другими найтеплішими в історії спостережень. Середня глобальна температура була на 0,94°С вище середньої за XX століття. Тепліше було тільки в 2016 році.

Львівський портал раніше писав, що в Україну прийшло «бабине літо»: очікується до +25 градусів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...