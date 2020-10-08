В українських лікарнях наразі задіяні менше 10% апаратів ШВЛ

У медичних закладах України наявні понад 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів. З них наразі задіяні 372, тобто – менш ніж 10% від загальної кількості. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає пресслужба МОЗ.

«Наразі в Україні лікарні забезпечені апаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок у медичних закладах були задіяні близько 10% із загальної кількості відповідного обладнання. Усі інші апарати також готові до використання у разі потреби в них, враховуючи щоденний приріст госпіталізації та тривожну динаміку», – підкреслила Світлана Шаталова.

Заступниця міністра охорони здоров’я зазначила, що наразі немає дефіциту апаратів ШВЛ в українських лікарнях.

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«Закупівлі обладнання для медичних закладів держави продовжуються через ДП «Медичні закупівлі України», що є одержувачем бюджетних закупівель по всім централізованим закупівлям з Фонду боротьби з COVID. Робиться акцент на експертній якості обладнання, яке закуповує держава для лікарень, оскільки обладнання плануємо використовувати і після пандемії. Це стосується не тільки апаратів ШВЛ, а й, наприклад, комп’ютерних томографів», – повідомила Світлана Шаталова.

Також заступниця міністра додала, що 30 вересня ДП «Медичні закупівлі України» підписало договір щодо придбання 100 апаратів штучної вентиляції легень. Другий договір на ще 100 одиниць було погоджено МОЗ України 5 жовтня. Наразі з кінця жовтня ДП «Медичні закупівлі України» планує розпочати поставку обладнання. Нагадаємо, що МОЗ України передало ДП «Медичні закупівлі України» всі технічні характеристики апаратів штучної вентиляції легень для закупівлі ще 1 липня.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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