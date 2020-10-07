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У ВООЗ кажуть, що вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року

Вероніка Рой

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Вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця 2020 року. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус, передає Укрінформ.

 

«Нам буде необхідна вакцина, і є надія, що до кінця цього року у нас вийде отримати вакцину. Є надія », –  сказав Гебреєсус.

Він вважає, що необхідно продовжувати використовувати наявні інструменти для боротьби з COVID-19, оскільки багато країн з їх допомогою змогли «придушити і контролювати пандемію», але у той же час потрібно «інвестувати в нові технології, і саме тому ми запустили ACT Accelerator (проєкт щодо отримання та розподілу вакцин від коронавірусу)».

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Станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків одужання.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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