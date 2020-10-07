У ВООЗ кажуть, що вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року

Вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця 2020 року. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус, передає Укрінформ.

«Нам буде необхідна вакцина, і є надія, що до кінця цього року у нас вийде отримати вакцину. Є надія », – сказав Гебреєсус.

Він вважає, що необхідно продовжувати використовувати наявні інструменти для боротьби з COVID-19, оскільки багато країн з їх допомогою змогли «придушити і контролювати пандемію», але у той же час потрібно «інвестувати в нові технології, і саме тому ми запустили ACT Accelerator (проєкт щодо отримання та розподілу вакцин від коронавірусу)».

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Станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків одужання.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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