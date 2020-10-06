Україна посіла 13 місце у світі за числом нових хворих на COVID-19

За минулу добу у світі підтвердили більше 263 тисяч випадків коронавірусу. Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих. Про це йдеться на сайті Worldometers.

Лідерами за числом виявлених за добу хворих залишаються Індія(+59,893), США(+41,576) та Бразилія (+25,210). Також значну кількість випадків виявили у Великій Британії (+12,594), Аргентині(+11,242), Росії(+10,888) та Колумбії (+7,106).

Україна (+3,774) за числом нових хворих опинилась біля Іраку(+3,808), Ірану (+3,902), Мексики(+3,712) та Індонезії (+3,622).

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За минулу добу у світі від ускладнень захворювання померли 4248 осіб. Пандемія вже забрала життя 1 мільйона 45 тисяч осіб. Водночас вилікувались 26,8 млн.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 348 нових хворих.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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