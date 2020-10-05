Коронавірус на Львівщині: де виявили найбільше хворих минулої доби?

Коронавірус діагностували у 21 294 мешканців Львівської області. За останню добу найбільше хворих – 84 – виявили у місті Львові. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 21 294 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 615 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 97.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9 906 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 744 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1188) і Жовківський райони (1001). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
Минулої доби найбільше випадків виявили у місті Львові – 84 хворих, що становить майже 90% усіх виявлених випадків протягом 4 жовтня.
Випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 9906 (+ 84)
- Пустомитівського району – 1744 (0)
- Яворівського району–1188 (0)
- Жовківського району – 1001 (+1)
- Миколаївського району-776 (0)
- Городоцького району – 632 (+2)
- Кам’янка-Бузького – 591 (0)
- м. Дрогобич-499 (0)
- Перемишлянського району-501 (0)
- Сокальського району-552 (+3)
- Золочівського району-423 (0)
- Жидачівського району-331 (0)
- Бродівського району-324 (+1)
- м. Червоноград– 291 (0)
- м.Самбір-267 (0)
- Дрогобицького району – 267 (0)
- Самбірського району-262 (0)
- Мостиського району-240 (+1)
- м.Стрий-223 (0)
- Буського району-183 (+5)
- Стрийського району – 172 (0)
- м. Борислав -155 (0)
- Сколівського району-139 (0)
- Турківського району – 108 (0)
- Старосамбірського району – 108 (0)
- Радехівського району-190 (0)
- м. Трускавець – 84 (0)
- м. Стебник -64 (0)
- м.Новий Розділ -46 (0)
- м.Моршин-18 (0)
Станом на сьогодні стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебувають 1299 осіб, в реанімаційному відділенні – 90 особи, на ШВЛ –27 осіб. Від ускладнень коронавірусної інфеції на Львівщині померло 580 осіб (+2 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 7 899 пацієнтам.
Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».
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Вероніка Рой