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Коронавірус на Львівщині: де виявили найбільше хворих минулої доби?

Вероніка Рой

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Коронавірус діагностували у 21 294 мешканців Львівської області. За останню добу найбільше хворих – 84 – виявили у місті Львові. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 21 294 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 615 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 97.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 9 906 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 744 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1188) і Жовківський райони (1001). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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Минулої доби найбільше випадків виявили у місті Львові – 84 хворих, що становить майже 90% усіх виявлених випадків протягом 4 жовтня.

Випадки реєструвалися у жителів:

  • м. Львова – 9906 (+ 84)
  • Пустомитівського району – 1744 (0)
  • Яворівського району–1188 (0)
  • Жовківського району – 1001 (+1)
  • Миколаївського району-776 (0)
  • Городоцького району – 632 (+2)
  • Кам’янка-Бузького – 591 (0)
  • м. Дрогобич-499 (0)
  • Перемишлянського району-501 (0)
  • Сокальського району-552 (+3)
  • Золочівського району-423 (0)
  • Жидачівського району-331 (0)
  • Бродівського району-324 (+1)
  • м. Червоноград– 291 (0)
  • м.Самбір-267 (0)
  • Дрогобицького району – 267 (0)
  • Самбірського району-262 (0)
  • Мостиського району-240 (+1)
  • м.Стрий-223 (0)
  • Буського району-183 (+5)
  • Стрийського району – 172 (0)
  • м. Борислав -155 (0)
  • Сколівського району-139 (0)
  • Турківського району – 108 (0)
  • Старосамбірського району – 108 (0)
  • Радехівського району-190 (0)
  • м. Трускавець – 84 (0)
  • м. Стебник -64 (0)
  • м.Новий Розділ -46 (0)
  • м.Моршин-18 (0)

Станом на сьогодні стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебувають 1299  осіб, в реанімаційному відділенні – 90 особи, на ШВЛ –27 осіб. Від ускладнень коронавірусної інфеції на Львівщині померло 580 осіб (+2 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 7 899 пацієнтам.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

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