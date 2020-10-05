Чому Домівка врятованих тварин опинилася на межі закриття: пояснення міськради Львова

Зоологічний відділ ландшафтного парку «Знесіння» Домівка врятованих тварин опинилася на межі виживання. Щороку з міського бюджету на функціонування цього підрозділу виділяють понад 2 млн грн, за які можуть закуповувати тільки певні види товарів та послуг. Відтак Домівка врятованих тварин потребує співфінансування благодійників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова наголосила, що Домівка врятованих тварин – це зоологічний відділ ландшафтного парку «Знесіння». За ї словами, Домівка має два джерела фінансування. Перший – це капітальні видатки і зарплати працівників, що здійснюються коштом міського бюджету. Загалом це понад 2 млн грн на рік.

«Мова йде про нові вольєри, ремонт в приміщеннях, закупівля певних видів сухих кормів та сіна. Оскільки це не притулок чи зоопарк, ми маємо право закуповувати тільки певні види товарів і тільки певні види послуг. Так, ми не можемо закуповувати м’ясо та рибу, відповідно притулок має друге джерело фінансування – кошти благодійників. Є люди, які закуповують домівці продукти, є такі, що дають кошти.

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Коли коштів починає бракувати, до Домівка робить пост у соцмережах про збори на приватну картку. Такий пост про відсутність їжі зазвичай з’являється раз в квартал, хоча я вважаю, що має бути навпаки. Якщо буде зареєстровано благодійний фонд, то меценати отримають змогу допомагати на постійній основі, до прикладу, з картки щомісяця може зніматись певна сума коштів. Натомість у соцмережах будуть лише пости про те, як ефективно використовуються приватні кошти небайдужих. Тоді ні мешканці, ні жителі Домівки, ні працівники не будуть мати стресу», – зазначила Олександра Сладкова.

Посадовиця закликала небайдужих допомогти Домівці врятованих тварин ефективно та правильно зареєструвати благодійний фонд.

«Важливо розуміти, що коли ми працюємо з тваринами, то ми не можемо мати з цього прибуток, адже це вже виходить експлуатація тварин. Якщо ми зробимо в Домівці врятованих тварин платний вхід і платні екскурсії – це буде аналог зоопарку. Якщо ми хочемо, що це був такий реабілітаційний центр, то він може існувати тільки за співфінансування міста і благодійників», – додала Олександра Сладкова.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Домівка врятованих тварин у парку Знесіння опинилась на межі закриття через складне фінансове становище. Незважаючи на мінімальну фінансову підтримку із бюджету міста, в закладі бракує коштів навіть на харчі для тварин.

Всі, хто має змогу допомогти Домівці врятованих тварин, можуть перерахувати благодійну пожертву на банківську картку Ореста Залипського: 4149 6293 8110 7192 (Приватбанк).

Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян.

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